Benfica discute hoje a final do Torneio da Pontinha

Benfica e Levante vão protagonizar, hoje, às 16h30, a grande final da 39ª edição do torneio internacional de futebol infantil da Pontinha, que conta com o antigo internacional português João Pereira como patrono. No segundo dia de competição, as águias continuaram a dar expressão ao domínio na prova.Pela manhã, os encarnados venceram os espanhóis do Levante por 3-0, assegurando o primeiro lugar do grupo B. Nas meias-finais, as águias golearam (4-0) os franceses do Grigny, enquanto os os espanhóis surpreenderam o favorito Sporting, nos penáltis, após o empate registado no tempo regulamentar a uma bola. Os leões vão discutir o pódio com o Grigny.