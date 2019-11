Benfica e a entrada de Rui Caeiro para a Liga: «Evidencia desnorte»

O Benfica não se mostra agradado com a decisão de Pedro Proença em convidar Rui Caeiro para o cargo de diretor de planeamento estratégico da Liga. Na sua newsletter diária os encarnados falam em "desnorte"."Que fique muito claro que o Sport Lisboa e Benfica considera que a escolha anunciada do ex-dirigente do Sporting Clube de Portugal para os quadros de Direção da Liga evidencia desnorte nesta decisão da sua presidência, ainda mais tendo em conta todo o contexto recente vivido no futebol português", pode ler-se.Caeiro, antigo vice-presidente da direção e administrador da SAD do Sporting nos mandatos de Bruno de Carvalho, estabeleceu uma relação de proximidade com o presidente da Liga, apesar de ter deixado de ser o representante dos leões naquela entidade em julho último, quando Pedro Proença tomou posse para o seu segundo mandato. Mantém, igualmente, boas relações com o benfiquista Domingos Soares Oliveira e com os representantes do FC Porto na Liga.O Sportinga decisão.