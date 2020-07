Benfica-Sporting: Único jogo de Rúben Amorim contribuiu para a 'derrocada' do rival

Rúben Amorim vai cumprir o 20.º jogo como treinador na Liga NOS no dérbi diante do Benfica, o qual defrontou apenas uma vez, ajudando ao início da 'derrocada' dos 'encarnados' na presente temporada.

Aos 35 anos, o treinador do Sporting leva 19 partidas no escalão principal, 10 pelos 'leões' e nove pelo Sporting de Braga, tendo, nesta sequência, conduzido os minhotos a um triunfo no Estádio da Luz, em fevereiro último.

Depois de uma derrota no terreno do FC Porto, na 20.ª ronda, o então líder Benfica ficou à mercê dos 'dragões' logo na jornada seguinte, vendo esfumar-se, em poucos dias, seis dos sete pontos de vantagem que tinha sobre o rival portista.

Com Amorim ao leme, o Sporting de Braga alcançou a terceira vitória no reduto benfiquista em jogos do campeonato, ao bater as 'águias' por 1-0, com um golo de João Palhinha, em cima do intervalo.

Esta derrota contribuiu para o declínio dos campeões nacionais, que não mais se reergueram e foram perdendo pontos de forma consecutiva no campeonato, antes depois de paragem de quase três meses provocada pela pandemia de covid-19.

Rúben Amorim vai disputar o primeiro dérbi lisboeta da carreira enquanto treinador, depois de ter realizados 11 duelos como futebolista ao serviço do Benfica, entre 2008 e 2015, com o total de sete vitórias, três empates e apenas um desa9re.

Benfica e Sporting jogam no próximo sábado o último dérbi da temporada, relativo à 34.ª e derradeira jornada da Liga NOS, a partir das 21:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.