Betano vai patrocinar o Belenenses a partir desta época

O Belenenses, que esta época vai disputar o Campeonato de Portugal, anunciou esta quarta-feira que a Betano será o patrocinador principal do clube do Restelo a partir da presente temporada. Um patrocínio que será feito através da marca de responsabilidade social da empresa intitulada 'Heróis Betano'.





Assim, a marca estará presente como Main Sponsor na frente das camisolas das equipas de futebol (principal e Sub-21), basquetebol (masculino e feminino), andebol e râguebi (formações principais) e como Secondary Sponsor na equipa principal de futsal (masculino e feminino).Para Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, esta parceria será o passo inicial na afirmação das duas marcas nas respetivas áreas."O Belenenses interessou-se pela Betano da mesma forma que a Betano se interessou por nós. Há um reconhecimento mútuo da relevância e em todos os momentos das conversas que mantivemos houve sempre uma plena identificação de valores. Ao nosso trajeto ascendente rumo à Liga, vencendo dificuldades incontáveis, a Betano associa-se com um programa de responsabilidade social, Heróis Betano. É isso que queremos ser. Os heróis de uma história com 101 anos, de resistência e de coragem. É essa responsabilidade social que esperamos dos nossos parceiros. Este é um casamento que chega na hora certa para as duas partes e cujos frutos se prolongarão no tempo", apontou.Uma ideia igualmente relevada por José Almeida, Marketing Manager da Betano Portugal. "É para nós um orgulho podermos associar-nos a um clube centenário como é o caso do CF "Os Belenenses". Ao projetar a marca Heróis Betano, estaremos a dar destaque ao nosso programa de responsabilidade social, uma área à qual temos vindo a dar bastante atenção e que queremos continuar a desenvolver. O percurso do Belenenses é também um exemplo de perseverança, de garra e de espírito de superação – uma consonância perfeita com os valores dos nossos Heróis", vincou.