Os bilhetes para o jogo entre as lendas de Portugal e Espanha, marcado para sexta-feira para assinalar os 100 anos do primeiro encontro da equipa das quinas, já esgotaram.Nas bancadas do Pavilhão João Rocha estarão 3.000 pessoas. Para entrar no recinto do encontro será necessário apresentar teste com resultado negativo (nas modalidades PCR de 72 horas ou Antigénio de 48 horas), ou certificado de recuperação.O encontro, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em estreita colaboração com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), irá reunir o talento de alguns dos melhores jogadores de sempre que representaram ambas as formações.O "Jogo do Centenário" tem início às 19h15 e vai contar com transmissão em direto no Canal 11.