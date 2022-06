Bola que será utilizada em 2022/23 apresentada sábado no Rock In Rio

A bola que será usada nas competições profissionais em Portugal em 2022/23 será desvendada e apresentada sábado, no Rock In Rio, o maior festival de música em solo português, revelou esta terça-feira a Liga Portugal.Trata-se da primeira associação do organismo ao evento, no qual a Liga Portugal terá ainda um stand. Para além disso, serão doadas bolas oficiais da próxima época, que serão assinadas por artistas, embaixadores da Liga Portugal e jogadores emblemáticos do futebol português, a partir da próxima semana. Os fundos angariados vão reverter a favor da sustentabilidade dos oceanos.Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock In Rio, realçou a importância da parceria com a Liga Portugal e a ONU. "Vem ampliar a necessidade de refletirmos e aplicarmos práticas sustentáveis, que vão ter visibilidade através de múltiplas formas como a arte urbana, música e futebol. Todos juntos a trabalharmos na mesma direção, algo que nos vai permitir, certamente, conseguir resultados e passar a mensagem de uma forma mais rápida e eficiente", vincou, indo ao encontro da opinião de Pedro Proença, presidente da Liga Portugal."É um grande orgulho para a Liga Portugal e a Fundação do Futebol associarem-se a um evento como o Rock in Rio, que é de escala mundial. Além desta forte componente de Responsabilidade Social, neste caso o da sustentabilidade dos oceanos, à qual a Fundação do Futebol está intrinsecamente ligada, a Liga Portugal orgulha-se de fazer o lançamento oficial da temporada 2022/23, no primeiro dia deste conceituado festival, através da apresentação da nova bola. Este é um momento especial para nós, que simboliza o arranque não oficial da nova época. Com outras perspetivas, mas com o mesmo profissionalismo. O Futebol Profissional Não Para!", frisou Proença.Também António Ferrari, assessor de comunicação para Portugal nas Nações Unidas, destacou que todos ficam a ganhar com esta iniciativa."É com muito gosto que as Nações Unidas se aliam ao Rock In Rio, um parceiro que nos permite amplificar a mensagem da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e quisemos aqui, através da Arte e componente artística, ampliar esses valores e objetivos que são a base desta que é uma agenda de todos. É uma parceria win-win, ainda para mais com um parceiro como a Liga Portuguesa de Futebol Profissional", sustentou.