Brasil Soccer Academy diz que os seus jogadores foram vítimas de "tentativa de homicídio" em Ovar

A 'Brasil Soccer Academy' empresa de gestão e representação de atletas, denunciou nas redes sociais que a residência em Ovar onde vivem alguns dos seus futebolistas que jogam na Ovarense foi alvo de um violento assalto na madrugada da última segunda-feira. A publicação fala em "tentativa de homicídio" e aponta o dedo a "meliantes locais conhecidos das autoridades"."É com imensa tristeza e indignação que vimos a público falar sobre o facto criminoso ocorrido com nossos atletas na madrugada desta segunda-feira (3).A meio da madrugada, a residência dos nossos atletas em Ovar, no distrito de Aveiro, foi invadida por marginais, que depredaram a casa, partiram o mobiliário e atentaram contra a vida dos jogadores, com tentativa de homicídio!Uma quadrilha, composta por meliantes locais, já conhecidos pelas autoridades, entraram na casa armados com facas, barras de ferro e outros tipos de armas brancas e atentaram contra a vida dosque estavam no local, sob gritos de 'vão morrer brasileiros', 'macacos' entre outros insultos.O pior não ocorreu pois nossos atletas conseguiram fugir e esconderam-se ao longo da noite nas matas, só saindo ao amanhecer.O mais chocante de tudo é que alguns dos envolvidos dizem-se adeptos do clube que os nossos atletas defendem na cidade. Para nós, esses elementos não são adeptos, são bandidos travestidos, pois adeptos amam o clube, torcem pelos seus jogadores e apoiam a equipa, assim como vemos nas bancadas ao longo da época. Essa minoria não representa a instituição, muito menos são adeptos, são marginais e bandidos, que mancham a história e a glória centenária deste clube.Esses mesmos bandidos são os que estão sempre a 'xingar' e insultar jogadores estrangeiros que defendem o clube e ainda mais os adversários, em todos os jogos. Muitas vezes presenciamos tais factos.Agradecemos imensamente a solidariedade e o carinho dos nossos vizinhos e amigos em Ovar, que nos apoiaram neste momento terrível, e também aos membros da direção da Ovarense, que estiveram ao nosso lado.O caso foi registado na Polícia de Segurança Pública da cidade e todas as medidas judiciais já estão a ser tomadas pelos nossos advogados."