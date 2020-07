Bruno Fernandes ajuda quem mais precisa e envolve plantel do United na missão

É habitual Bruno Fernandes brilhar dentro do relvado, mas, desta vez, o craque português distinguiu-se por brilhar também fora dele.

O médio não ficou indiferente às várias causas prementes que assolam várias vidas do nosso país e, nesse sentido, juntou-se à ajuda que a associação ‘Do Futebol Para a Vida’ tem vindo a prestar de uma forma bem concreta. Bruno colocou todo o plantel do Manchester United, clube ao qual chegou no mercado de inverno, envolvido nesta missão e fez com que os seus companheiros assinassem sete camisolas, que serão entretanto leiloadas pela associação acima referida para ajudar a resolver vários casos urgentes. Entre eles o dos funcionários do Aves em maiores dificuldades financeiras por via dos vários salários em atraso e a causa ‘Fábio Martins’. Estes leilões inserem-se numa série de outros leilões que a associação tem vindo a realizar, a fim de ajudar várias vidas que sofreram consequências severas nesta pandemia.

Recorde-se que Bruno Fernandes foi um dos jogadores, juntamente com os também internacionais Cláudio Ramos e Ricardo Pereira, que entrou em contacto com Afonso Figueiredo na véspera do jogo do Aves com o Benfica para saber de que forma poderia ajudar o plantel avense.