Bruno Fernandes avisa para diferenças salariais entre jovens portugueses e estrangeiros

Bruno Fernandes avisou para discrepâncias salariais entre jovens portugueses que saltam da formação e estrangeiros nos clubes portugueses, frisando que este acaba por ser um dos motivos que leva a que jovens craques nacionais acabem por sair para outros emblemas mais 'endinheirados' lá fora."Já tive oportunidade de falar com alguns colegas que tiveram a possibilidade de voltar para Portugal... Há uma coisa que, em Portugal, acontece muito. Os jogadores, quando saem da formação, até terem um salário compatível com aquilo que estão a jogar, têm de fazer duas ou três épocas muito bem. Enquanto um jogador estrangeiro, que venha de qualquer lado, tem um salário exorbitante, por exibições se calhar até mais fracas do que o jogador português. Obviamente, o jogador português foge também por isso, também por questões financeiras, para poder jogar em ligas mais apetecíveis em condições financeiras muito melhores. Porque a realidade é que, aqui em Portugal, eu vejo miúdos que jogam com muita qualidade, mas que não recebem consoante a qualidade deles. E depois têm outros, junto deles, que não recebem em função da sua qualidade. E acaba por ser também muitas vezes por isso que os jogadores acabam por fugir, porque em Portugal sabemos que, sendo jovem, português, até o jogador atingir um bom ordenado e uma estabilidade é muito difícil", analisou o capitão do Sporting, numa entrevista à RTP3.Como exemplo, recordou o salário que chegou a receber ao início em Itália: "Os 1.500 euros que eu recebia em Itália são o mesmo que recebem muitos miúdos aqui em Portugal. E 1.500 euros dá para viver, vive-se, há gente que vive com bem menos e consegue viver. A diferença é que um jogador de futebol tem uma carreira entre os 15 e os 20 anos. E fazendo 1.500 euros por mês, em 20 anos, depois não lhe vai durar para mais 20 anos."