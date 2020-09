Bruno Fernandes, Jéssica Silva e Petit promovem inclusão de pessoas com daltonismo

Os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Jéssica Silva, bem como o treinador Petit - também ele um antigo internacional -, são os embaixadores portugueses do projeto europeu TACBIS, que promove a inclusão de pessoas com daltonismo no futebol.





Neste domingo, em que se assinala o Dia Mundial do Daltonismo, Bruno Fernandes, que ajudou Portugal a bater a Croácia (4-1) no arranque da Liga das Nações, deixa uma mensagem. "Não poder ver um jogo da Liga das Nações ou do Manchester United na televisão a cores, e não conseguir diferenciar cores de equipamentos, cartões e objetos nas bancadas, é algo inimaginável. O futebol é uma língua universal e todos têm o direito de a falar claramente e com confiança. O futebol devia ser sempre uma experiência de inclusão", partilhou o médio do Manchester United.Já para Jéssica Silva é preciso "fazer mais para que o futebol seja acessível a todos eles e elas [daltónicos]", enquanto Petit, treinador do Belenenses SAD, já teve problemas no futebol devido a ser daltónico. "Não contava a ninguém. Mas quando fui para a Alemanha [para o Colónia], chegaram a pensar que eu era um 'flop' por causa das minhas reações nos treinos de posse. Dividiam o grupo em três com coletes de cores parecidas e eu não conseguia saber qual era o meu. Que tenham a coragem de partilhar o problema com os seus treinadores na formação porque só assim a sua vida irá mudar", sublinhou.