Bruno Lage antevê Benfica-Sp. Braga e revela que tipo de clube pretende para o futuro

Bruno Lage, técnico que conduziu o Benfica à conquista do título em 2018/19, considera que a energia dada pelo Estádio da Luz repleto diante do Sp. Braga será importante na definição do resultado do jogo deste sábado. "É fundamental ter um estádio que acredite. Isto é tudo psicológico, aquilo que as pessoas trazem de trás. A primeira energia vai ser muito positiva, de uma equipa que tem quatro pontos de vantagem. Contudo, o Sp. Braga é uma equipa supermotivada e tem uma palavra a dizer na luta pelo título", afirmou o treinador à CNN Portugal, defendendo a continuidade nos projetos."Não se muda de um dia para o outro e quando se perde não se pode recuar. Há que manter. Se esta é a nossa ideia, se é aquilo em que acreditamos, então vamos manter porque os resultados depois serão uma consequência. Se andarmos ao sabor dos resultados nunca haverá uma cultura nem uma identidade", sublinhou Bruno Lage, de 46 anos, sem clube desde outubro, quando saiu dos ingleses do Wolverhampton. Questionado sobre o futuro, o técnico revelou o que pretende."Quero clubes onde possa lutar por títulos, ter esse desafio. Sentir que a equipa tem um projecto, com certas limitações de orçamento e jogadores. Dizerem-me 'é esta a nossa ideia de jogo e tu podes ser a pessoa indicada para transformar isto e levar a equipa do ponto A ao ponto B'", afirmou Bruno Lage.