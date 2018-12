Bruno Mascarenhas pede julgamento para Benfica e Paulo Gonçalves e fala em episódios de 2015/16

Bruno Mascarenhas defende que Paulo Gonçalves e a SAD do Benfica devem ir a julgamento no caso E-toupeira. A poucos dias da juíza Ana Peres divulgar se o caso E-Toupeira vai ou não à barra do tribunal (comunicação agendada para as 12H30 de quinta-feira, dia 13), o antigo vogal do Sporting no período de Bruno de Carvalho disse à Sport TV que espera que o caso avance à Justiça e pede a clarificação de episódios ocorridos em 2015/16 nos quais, diz, Paulo Gonçalves esteve presente.





"Sei que o dr. Paulo Gonçalves é a figura central do Benfica. É a pessoa que está em todas as áreas do Benfica. Ele continua - e não se vê o Benfica a pedir para ele sair - como delegado à Federação, era ele que fazia o trabalho junto da Liga, que estava comigo na comissão dos delegados da Liga... O que é certo é que tentam agora dizer que ele afinal não tinha responsabilidade alguma e ele era a pessoa que geria, definitivamente, o futebol do Benfica e daí que o Benfica e a SAD estão perfeitamente dentro do que se passa. O Benfica deve ser julgado, o dr. Paulo Gonçalves, pelas provas que aparecem, deve ser julgado", afirmou.E prosseguiu: "Sei de algumas situações, histórias que se passaram no campeonato 15/16, episódios em que ele esteve presente e não tenho a mínima dúvida que deve haver uma clarificação quanto a isso e que a verdade desportiva impera".