Cajó de saída do Vizela

O Vizela anunciou, na noite deste sábado, que Cajó não vai fazer parte do plantel em 2020/21. O guarda-redes deixa assim o emblema minhoto depois de duas temporadas de rainha ao peito.





"Os nossos percursos separam-se, mas fica a gratidão pelo profissionalismo e dedicação demonstrados ao serviço do nosso emblema. Ao Cajó, o FC Vizela deseja os maiores sucessos pessoais e desportivos", podia ler-se no comunicado do Vizela.Para além dos vizelenses, Cajó já representou Pedras Salgadas, Felgueiras, Lousada e Vila Meã. Com a saída do jogador de 30 anos, o Vizela conta, neste momento, apenas com Igor Rodrigues como opção para a baliza.