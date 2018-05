Continuar a ler

"Diz o meu amigo Carlos Pinto pois é assim que o considero, que não percebe nem entende a minha postura e que não concorda com o meu comportamento. Felizmente eu compreendo o comportamento dele (concordando ou não). Fica claro que ambos fazemos a defesa legitima das nossas Entidades Patronais. Ele defende a dele e eu de forma natural a minha , defendendo eu também, de forma muito clara o cumprimento das regras em vigor. Já falei , que não existe maior defensor que eu de que osjogos se ganham dentro do campo, MAS QUANDO AS REGRAS SÃO IGUAIS PARA TODOS. O Carlos sabe que elogiei o seu trabalho e portanto não discuto méritos dos treinadores. Cada tem naturalmente o seu. Mas também não deixa de ser verdade, que no único jogo que eu joguei contra o Santa Clara, num jogo em que ambos cumprimos as regras, NÓS GANHAMOS.



Um Abraço Carlos, e vamos ficar amigos e dar Classe (ambos) ao Futebol.

Nota: eu só estive 93 dias no Académico de Viseu, o que se passou antes não sei nem quero saber. Que decidam os Tribunais se souberem as regras...."





Na sequência da entrevista concedida por Carlos Pinto a Record , em que o treinador disse "não compreender o comportamento" de Manuel Cajuda e dos profissionais do U. Madeira e do Santa Clara, que reclamam a perda de pontos do Santa Clara pela não inclusão do número mínimo de sub-23 na ficha de jogo do encontro com o U. Madeira e não apenas multa, decisão que a Liga já publicamente revelou defender, Manuel Cajuda veio a público responder a Pinto.Recorrendo a uma publicação no facebook, Manuel Cajuda respondeu ao ex-treinador do Santa Clara, escrevendo que "os jogos ganham-se dentro do campo, mas quando as regras são iguais para todos".

