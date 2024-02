Calendário e Superliga abordados por Pedro Proença em reunião com a FIFPro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os presidentes das Ligas Europeias, Pedro Proença, e da FIFPro Europa, David Terrier, reuniram-se em Paris, à margem do 48.º Congresso da UEFA, num encontro em que alinharam posições sobre o calendário internacional e a Superliga, foi hoje anunciado.

"Foram debatidos vários temas e definida uma agenda que, para nós, é absolutamente prioritária. [Abordámos] temas como o calendário internacional, uma questão que se coloca a partir de 2024, a grande dificuldade que quer as ligas quer os próprios jogadores têm na forma como vamos gerir os futuros calendários", referiu Pedro Proença, citado em comunicado.

O encontro teve lugar na quinta-feira, à margem do 48.º Congresso da UEFA, em Paris, horas antes de o também presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) ter visto formalmente ratificada a condição de membro do Comité Executivo do organismo que tutela o futebol europeu.

O tema da Superliga Europeia, projeto para uma nova prova 'fechada' para clubes de topo, que é algo que preocupa os dirigentes, também foi abordado no encontro, que ambos consideraram ter sido "extremamente produtivo".

"Demos o pontapé de saída, definimos uma agenda que nos parece absolutamente oportuna, num momento em que vamos ter grandes tópicos que vão diferenciar aquilo que vai ser o futuro do futebol na Europa e no mundo", afirmou Pedro Proença.

O presidente da FIFPro Europa (Federação Internacional das Associações de Futebolistas Profissionais), o francês David Terrier, abordou esse "terreno comum" que as entidades estão dispostas a cultivar.

"É muito importante proteger as ligas domésticas. Os nossos jogadores têm uma ligação muito forte às ligas nacionais e elas estão em dificuldade, neste momento, com o aumento do número de competições. Devemos encontrar soluções, juntos, porque os nossos jogadores atuam nas ligas domésticas", referiu David Terrier.

David Terrier apontou que "é nas ligas domésticas que os jogadores obtêm o seu recurso principal, que é o salário", e que, "depois, vão captar valores nas competições internacionais".

"Devemos encontrar um equilíbrio que já não existe, atualmente. Então, evidentemente, vamos colaborar com a European Leagues, vamos trabalhar juntos", disse.

Os presidentes das Ligas Europeias e da FIFPro Europa sentaram-se à mesa pela primeira vez, desde que, em novembro de 2023, Pedro Proença foi nomeado para a liderança da associação que representa os interesses das ligas profissionais a nível continental.