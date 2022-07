Calendários, prémios e reações: tudo sobre o Kick-Off da Liga, em direto

há 13 min 20:04

Sérgio Conceição vence Prémio Vítor Oliveira/Prémio de Treinador do Ano 2021-22 da Liga Bwin

As declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a conquista da distinção.



"Primeiro, cumprimentar todos os presentes e aos que estão em casa a assistir. Depois, cumprimento os meus colegas que fizeram parte deste campeonato e que mensalmente também foram distinguidos. Estou eu, mas podiam estar 60 pessoas que trabalham diariamente no Olival e que permitiram conquistar este campeonato.

"Lembro-me, na penúltima jornada contra o Benfica. Houve momentos que foram extremamente importantes, o jogo do Estoril, que tivemos até à 4.ª jornada atrás do Benfica, com os mesmos pontos que o Sporting até à 17.ª jornada. Além daquilo que já sabia, porque conheço os meus jogadores e sei como trabalham, foi um confirmar disso. No mercado de janeiro saíram três jogadores importantíssimos, que foram só os três melhores jogadores dos últimos anos da Liga, estou a falar de Corona, Sérgio Oliveira e Luis Díaz.

"Título que deu mais prazer? Escute, ganhar dá-me sempre prazer. Todos são diferentes. O primeiro foi muito importante por tudo aquilo que o FC Porto vivia nesse momento, em termos desportivos e financeiras. E continua a ter. Os clubes portugueses estão a viver numa situação que nós treinadores temos de potenciar os jogadores, é o nosso futebol. Somos mais inteligentes e criativos. Em Portugal vamos tendo grandes treinadores e equipas técnicas, a nível de formação também. Falta-nos a capacidade de manter esses jogadores para competirmos na Europa. Todos os títulos são fundamentais na vida de um treinador e é muito gratificante.

"Conselho aos jovens que se iniciam enquanto jogadores de futebol? O conselho que eu posso dar é cada um dar o seu melhor porque nem todos podem ser treinadores ou dirigentes. O que posso aconselhar é que o trabalho é a base de tudo na minha opinião e a paixão com que se trabalha. Penso que no final da carreira de cada jogador que queira abraçar novos desafios na sua carreira, que não é fácil. O mercado não é fácil. Gostava de ter muitos jogadores ao meu lado, mas se não tiverem essa competência..."