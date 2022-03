Calica é o novo treinador do Aliados de Lordelo

O Aliados de Lordelo contratou de Calica para assumir o plantel sénior até ao final da temporada. O treinador, de 45 anos, foi anunciado esta quarta-feira e já deverá orientar a equipa no jogo do próximo domingo, no terreno do Marco 09, a contar para a fase de manutenção da divisão de Elite da A.F. Porto.Calica notabilizou-se no futebol como jogador profissional no SC Freamunde, contando ainda com passagens pelo Desp. Chaves, Leixões, Paredes e Rebordosa. Como treinador, iniciou a carreira no Paredes, seguindo-se Sp. Espinho, Rebordosa, Tirsense, Sobrado e Vila Meã.Calica foi contratado para substituir Armando Santos, que abandonou o clube no início da semana.