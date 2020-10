Câmara de Lobos acredita que pode afastar o Vizela

É um embate no qual o favoritismo é claramente dos visitantes. O Vizela está Liga Pro, é o atual 6º classificado e apenas sofreu uma derrota, frente o FC Porto B. No entanto, em Câmara de Lobos, os locais acreditam que é possível fazer história na Taça de Portugal.





Na primeira eliminatória, os madeirenses afastaram o Leça, vencendo por 2-1. Agora, voltam a jogar em casa e consideram que é possível continuar a sonhar… "Vamos defrontar uma excelente equipa, contando com bons jogadores e que está muito bem na 2ª Liga. Tem um excelente treinador e é claramente favorita", começou por afirmar Rui Oliveira, de 41 anos, técnico dos câmara-lobenses.Para o treinador da equipa madeirense, o favoritismo em termos de percentagem neste jogo é claro: "É óbvio que eles têm 90 por cento e nós apenas 10." Mesmo assim: "Acredito que podemos fazer história. Não há impossíveis. Vamos tentar surpreender, agarrar-nos a essa pequena percentagem e jogar com as nossas armas".Apesar de, no último fim-de-semanas, as coisas não terem corrido bem à sua equipa, goleada por 7-1 pelo Marítimo B, o técnico é direto: "Nesse jogo tudo nos correu mal. E o Marítimo jogou com 5 jogadores da equipa principal o que fez a diferença. Espero que tenhamos aprendido a lição. Agora vamos defrontar um clube com uma boa estrutura e que está a jogar um futebol muito positivo. Mas vamos à luta e dar o nosso melhor."Na eliminatória anterior, os homens de Câmara de Lobos venceram com um golo apontado pelo médio ofensivo Dino Rodrigues, através de um penálti. Frente aos vizelenses, o jogador, de 31 anos, acredita que é possível seguir em frente."Jogamos em casa, com uma equipa mais forte e de outro escalão mas acreditamos que é possível vencer, não temos nada a perder ", disse. E reforçou a ideia: "O campo sintético pode ser um trunfo a nosso favor. Estamos mais adaptados e isso pode jogar a nosso favor. São favoritos, são uma das boas equipas da 2ª Liga mas queremos continuar a fazer história na Taça de Portugal".