Câmara de Valongo anuncia investimento de 700 mil euros no Estádio Municipal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Câmara de Valongo anunciou esta quinta-feira um investimento de 700 mil euros na reconstrução do campo sintético do Estádio Municipal, interditado há uma semana devido a vários aluimentos no terreno de jogo, prevendo que esteja pronto num ano.

Num esclarecimento enviado às redações, o município do distrito do Porto recorda que o Estádio Municipal de Valongo foi construído numa zona (Outrela) onde existiam minas de extração de ardósia e muitos poços de ventilação dessas minas.

"Essa zona foi aterrada e nesse aterro construído o Estádio Municipal de Valongo por decisão de anterior executivo municipal. Ora, o aterro está a ceder, em particular na zona dos poços de ventilação, o que provoca abatimentos significativos", acrescenta a autarquia.

O executivo liderado pelo socialista José Manuel Ribeiro assinalou que "nos últimos nove anos" tentou "mitigar este grave problema herdado de anterior gestão autárquica, realizando intervenções corretivas pontuais nas áreas que abatem, o que tem danificado o relvado que se encontra todo remendado".

"Por sua vez, os abatimentos têm originado depressões pelo que o piso deixou de ser plano, o que é propício a lesões", lê-se ainda no esclarecimento sobre a decisão da autarquia de interditar o recinto, palco de treinos dos jogadores de formação da UD Valonguense, verificada há uma semana.

Na nota, a autarquia informa que os cerca de 300 futebolistas dos escalões de formação retomaram os treinos na terça-feira, nos campos sintéticos da Escola António Ferreira Gomes, em Ermesinde.

Para além deste espaço, a autarquia disponibilizou o Complexo Desportivo dos Montes da Costa, também em Ermesinde, que será utilizado para treinos dos escalões de formação da UDV à quinta-feira, conforme pedido pelo clube, decorrendo a preparação em ambos os locais entre as 19:00 e as 23:00, acrescenta o comunicado.

Relativamente aos jogos de futebol de 11 disputados em casa, a câmara esclareceu que decorrerão no Estádio do Calvário, sendo que o município "vai comparticipar o custo da manutenção desse relvado".