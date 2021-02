Câmara de Vizela apoia associações desportivas com 193 mil euros

A Câmara Municipal de Vizela decidiu atribuir 193 mil euros às associações desportivas para desenvolverem as suas atividades e fazerem face às dificuldades de tesouraria em virtude da pandemia de covid-19, anunciou este domingo.

Em comunicado, esta autarquia do distrito de Braga referiu que os anos de 2020 e 2021 têm sido de "verdadeira excecionalidade" devido à pandemia, levando à suspensão da atividade de grande parte das associações desportivas.

Face a esta situação, o município salientou ter tido uma "atenção redobrada" a esta área, tendo decidido prestar o "necessário apoio" num momento de grande dificuldade através da celebração de protocolos.

"Consideramos importante apoiar as associações desportivas na época desportiva 2020/2021 e combater os prejuízos avultados e dificuldades de tesouraria decorrentes dos vários condicionalismos da pandemia", frisou, na nota de imprensa.

Com a atribuição destes apoios, de cerca de 193 mil euros, o objetivo da câmara é suprir as necessidades das associações desportivas que estão impedidas de cumprir um conjunto de atividades e serviços que geram receitas e, sem as quais, não conseguem honrar os compromissos regulares relacionados, designadamente, com despesas de funcionamento e encargos com o pessoal, explicou.

A autarquia vincou que as parcerias com o movimento associativo contribuem "positivamente" para a generalização do acesso à prática desportiva.

