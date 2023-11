Campanha 'Liga-nos o talento' arrancou em Trás os Montes

A Fundação do Futebol – Liga Portugal iniciou em Trás os montes a campanha 'Liga-nos o Talento' com a entrega simbólica de 20 bolas e cheques no valor de 2.000 cada. As Associações de Bragança e de Vila Real foram as primeiras a receber a visita das comitivas.Em Bragança estiveram Helena Pires, CEO da Liga Portugal, e o Embaixador Helton Arruda. A loja Continente Modelo de Mirandela foi o ponto de encontro onde estiveram também António Ramos, Presidente da AF Bragança, Vera Preto, Vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Mirandela, e José Manuel Pinheiro, diretor de loja do Continente Modelo de Bragança.Em Vila Real foi Alan Osório, vogal do Conselho de Administração da Fundação do Futebol – Liga Portugal, acompanhado por Filipe Pais, secretário-geral, quem fez a entrega das bolas e do cheque. Na cerimónia estiveram António Marques Silva, presidente da Associação de Futebol de Vila Real, Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, e Alexandre Favaios, vice-presidente da autarquia, com o pelouro do Desporto.