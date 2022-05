Campeões, Europa, subidas e descidas: balanço final da Liga Bwin, Liga Sabseg e Liga 3

É verdade que ainda faltam terminar os duelos entre Famalicão e Sp. Braga e V. Guimarães e Gil Vicente para se dar como concluída a temporada 2021/22 na Liga Bwin, mas estes os resultados destes dois jogos acabam por não ter uma influência direta, quer nos lugares de descida de divisão do principal escalão, quer nas posições que dão acesso às competições europeias na próxima temporada.

A começar pelo topo da classificação, FC Porto foi o campeão nacional, conquistando o 30.º título nacional da sua história, seguindo-se o Sporting, clube que partilha com os dragões o estatuto de presença direta na fase de grupos da Liga dos Campeões em 2022/23. No último lugar do pódio, ou seja no terceiro posto, terminou o Benfica, que tentará assim a presença na fase de grupos da prova milionária via 3.ª pré-eliminatória e playoff.

No quarto lugar e quinto lugar, posições que neste momento dão acesso à 3.ª e 2.ª pré-eliminatória da Conference League, ficaram Sporting de Braga e Gil Vicente, últimas equipas portuguesas com acesso às provas europeias na próxima temporada. Contudo, os bracarenses podem ainda subir à fase de grupos da Liga Europa, para tal os minhotos precisam de um triunfo do FC Porto na final da Taça de Portugal, que se disputa no dia 22, diante do Tondela - uma das duas equipas que desce de divisão. Caso se confirme um triunfo portista na final da prova rainha, sorriem também Gil Vicente e V. Guimarães, com a turma de Barcelos a ascender à 3.ª pré-eliminatória da Conference League e os vitorianos a entrarem nas competições europeias, mais concretamente na 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.

Nos últimos três lugares, ficaram Moreirense (16.º), Tondela (17.º) e Belenenses SAD (18.º), com os cónegos a assegurarem a presença no playoff de manutenção da Liga Bwin, que será discutido num jogo a duas mãos (21 e 29 de maio) com o Chaves, 3.º colocado na Liga Sabseg. Já beirões e azuis não evitam a descida de escalão.

Em contrapartida, sobem Rio Ave (campeão da Liga Sabseg) e Casa Pia (segundo colocado da 2.ª divisão). Já Sporting de Covilhã (16.º) disputa o playoff de manutenção da Liga Sabseg num jogo a duas mãos (a 21 e 29 de maio) com o Alverca, que este domingo garantiu a presença no derradeiro jogo depois de bater o União de Leiria nas meias-finais do playoff de acesso à Liga Portugal 2. Com Varzim e Académica a não escaparem à descida para a Liga 3 na próxima temporada.

Para ocupar os lugares de estudantes e varzinistas, sobem Torreense (o campeão da primeira edição da Liga 3) e UD Oliveirense (finalista vencido).

Para resumir, assim ficaram todas as classificações e lugares de acesso às competições europeias em Portugal para 2022/23.*

Liga Bwin:

1.º FC Porto (Fase de grupos da Champions), com 91 pontos;

2.º Sporting (Fase de grupos da Champions), com 85 pontos;

3.º Benfica (3.ª pré-eliminatória da Champions), com 74 pontos;

4.º Sp. Braga* (3.ª pré-eliminatória da Conference League), com 68 pontos;

5.º Gil Vicente* (2.ª pré-eliminatória da Conference League), com 51 pontos;

(...)

16.º Moreirense (playoff de permanência da Liga Bwin), com 29 pontos;

17.º Tondela (descida de divisão para a Liga 2), com 28 pontos;

18.º Belenenses SAD (descida de divisão para a Liga 2), com 26 pontos;





Liga Sabseg:

1.º Rio Ave (subida direta à Liga Bwin), com 70 pontos;

2.º Casa Pia (subida direta à Liga Bwin), com 68 pontos;

3.º Chaves (acesso ao playoff de subida à Liga Bwin), com 64 pontos;

(...)

16.º Sp. Covilhã (acesso ao playoff de permanência da Liga Sabseg), com 36 pontos;

17.º Varzim (descida de divisão para a Liga 3), com 35 pontos;

18.º Académica (descida de divisão para a Liga 3), com 17 pontos;





Liga 3:

1.º Torreense (subida direta à Liga Sabseg);

2.º UD Oliveirense (subida direta à Liga Sabseg);

3.º Alverca (acesso ao playoff de subida à Liga Sabseg).



Datas importantes a reter:



Final da Taça de Portugal - 22 de maio (FC Porto vs. Tondela)



Playoff de permanência da Liga Bwin - 21 e 29 de maio - (Chaves vs. Moreirense e Moreirense vs. Chaves)



Playoff de permanência da Liga Sabseg - 21 e 29 de maio - (Alverca vs. Sp. Covilhã e Sp. Covilhã vs. Alverca)

*colocações na Liga Europa e Conference League podem alterar mediante do resultado na final da Taça de Portugal.