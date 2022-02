Campus Jogador é sinónimo de futuro

No dia em que celebrou os 50 cinquenta anos de existência, o Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional (SJFP) inaugurou em Odivelas o ‘Campus Jogador’, uma obra que, nas palavras do seu presidente, Joaquim Evangelista, é "sinónimo de futuro" e visa "garantir que as próximas gerações continuem a ter uma instituição que defenda os seus direitos, que tenha uma atitude construtiva, que saiba ser independente, ter voz e capacidade de decisão e, ao mesmo tempo, dialogar".

O complexo contempla um campo relvado com bancadas, diversos sintéticos e equipamentos de apoio como balneários, sala de imprensa e gabinetes que poderão ser utilizados em atividades como formação académica e profissional dos futebolistas em atividade ou que tenham terminado a carreira. Na inauguração, marcaram presença o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, e os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, e da Câmara de Odivelas, Hugo Martins, entre outras figuras do desporto, como João Barnabé e Pedro Gomes, dois dos fundadores do SJFP, em 1972.

O investimento foi, segundo Joaquim Evangelista, de "cerca de dois milhões de euros" e, no futuro, contará com "uma escolinha de futebol e aproveitará os ex-jogadores para serem aqui treinadores". "Será um espaço que potenciará a educação, as carreiras ‘duais’, a reconversão profissional dos atletas, o empreendedorismo e o apoio contínuo a jogadores desempregados, em fase de transição e àqueles que já abandonaram os relvados, mas continuam a precisar de ajuda", afiançou o líder do SJFP.

Já Pedro Proença escusou-se a comentar o ambiente crispado que tem marcado o futebol profissional, dando o exemplo da Cimeira de Presidentes: "Apesar de nos 90 minutos todos os clubes quererem ganhar, há momentos em que a indústria fala mais alto e é um espaço comum no qual se discutem questões que fortalecem o futebol profissional."