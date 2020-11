Cantanhede investe três milhões de euros na conclusão do Parque Desportivo

A Câmara de Cantanhede vai investir mais de três milhões de euros nas obras de conclusão dos balneários e bancada do Parque Desportivo da cidade, foi esta terça-feira anunciado.

Por unanimidade, o executivo liderado por Helena Teodósio aprovou a abertura de um concurso público para a realização dos trabalhos, com um preço base na ordem dos 3.155.496 euros.

"O objetivo da empreitada (...) é redimensionar e reformular a organização espacial da infraestrutura existente e construir uma bancada coberta junto ao relvado principal, bem como balneários para as equipas em competição simultânea nos três campos de futebol, e eliminar definitivamente as atuais instalações provisórias", refere em comunicado a autarquia, no distrito de Coimbra.

"Trata-se de uma obra aguardada há muito tempo, uma obra que, depois de concluída, vai servir mais de meio milhar de atletas, com especial incidência para os escalões de formação", afirma Helena Teodósio, citada na nota.

O concelho de Cantanhede "vai ficar com um fantástico Parque Desportivo", sublinha.

"É um investimento muito considerável, mas que não podia continuar a ser protelado, pois há muito que se reconhece a necessidade de suprir uma lacuna por demais evidente na cidade, nomeadamente, a falta de uma infraestrutura desportiva devidamente dimensionada e equipada para a atividade de formação e, naturalmente, para a realização dos jogos dos campeonatos e outras competições de relevo, proporcionando à assistência condições de comodidade adequadas", segundo a autarca do PSD.

Da autoria dos arquitetos João Letra Paixão e João Carvalho Martins, o projeto do Parque Desportivo de Cantanhede contempla a construção de um novo campo de futebol sintético, totalizando um conjunto de quatro campos, sendo dois de futebol de 11 (um com relvado natural e outro em relva sintética) e outros tantos de futebol de sete, ambos em relva sintética.