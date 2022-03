Carlos Brito pondera retomar carreira de treinador: «Não me dei por acabado»

O treinador Carlos Brito, que atualmente é comentador televisivo, embora tenha mais de 400 jogos na Liga Bwin, pondera retomar a carreira se surgirem convites da primeira ou segundas Ligas, disse esta terça-feira à agência Lusa.



"Não me dei por acabado, mas é preciso que as situações surjam", frisou o técnico, que hoje foi homenageado, em Leiria, pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), no seu fórum anual. Salientando que não deixou de pensar em retomar a carreira, o antigo treinador do Rio Ave disse que enquanto comentador televisivo vai fazendo o seu trabalho, "falando e comentando futebol que é aquilo que eu percebo".

Relativamente à homenagem da ANTF, Carlos Brito disse que "é o reconhecimento de um trajeto, que momentaneamente foi cortado, não por razões próprias, mas porque as razões assim o ditaram". "É um privilégio enorme ter 413 jogos só na 1ª Liga, com a minha idade", sublinhou o técnico de 58 anos, cujo último clube orientado foi o Freamunde em 2016/17.

Esta tarde, no Fórum 2022 da ANTF, foram ainda homenageados os treinadores Leonardo Jardim, Jaime Pacheco, José Mota, Manuel Machado e Vítor Oliveira (a título póstumo), pelos seus 400 jogos na 1ª Liga, e Jorge Jesus, pelos seus 600 jogos na 1ª Liga.

Na cerimónia foram ainda homenageados os técnicos de futsal Nuno Dias (Sporting) e Jorge Braz (seleção nacional), pelas conquistas da Liga dos Campeões e Campeonato do Mundo, respetivamente, bem como o professor Manuel Sérgio, pelos serviços prestados à classe, e Arnaldo Ferreira, responsável pelo departamento de formação da Federação Portuguesa de Futebol.