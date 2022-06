Carlos Carvalhal, Pedro Martins e Nuno Dias entre os mais premiados no 15.º Congresso da ANTF

Decorre esta manhã em Gondomar o 15.º Congresso da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol onde, até agora, foram atribuídos os prémios José Maria Pedroto, Cândido de Oliveira e Fernando Vaz, relativos às épocas 2018/19, 2019/20 e 2020/21, temporadas em que a pandemia impossibilitou a realização da cerimónia.Entre os mais treinadores mais premiados estão Nuno Dias, do futsal do Sporting, Luís Castro, agora na equipa B de futebol do Benfica, Álvaro Pacheco, técnico do Vizela, Pedro Martins do Olympiakos e Carlos Carvalhal, atualmente no Al-Wahda mas que no período em questão orientou Rio Ave e Sp. Braga.Simultaneamente, decorre o ato eleitoral que vai reconduzir a direção liderada por José Pereira.