Carlos Queiroz convoca Borja, Uribe e Luis Díaz para jogos da Colômbia

O português Carlos Queiroz divulgou esta terça-feira a lista de convocados da Colômbia para os jogos particulares com o Brasil e Venezuela, em setembro, que inclui Borja, do Sporting, e Uribe e Luis Díaz, do FC Porto.





A Colômbia, orientada por Carlos Queiroz, realiza em setembro, nos Estados Unidos da América, dois jogos particulares com as seleções do Brasil, em 6 de setembro, em Miami, e com a Venezuela, em 10 de setembro, em Tampa.O defesa do Sporting e os médios do FC Porto integram uma lista de 24 jogadores chamados para estes embates.