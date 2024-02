Carlos Queiroz homenageado em Coimbra

Carlos Queiroz, antigo selecionador nacional, será homenageado pela Faculdade de Ciências do Desporto da Universidade de Coimbra na segunda-feira (14h30) no auditório Rui Alarcão, do estádio universitário de Coimbra. O evento, que recordará o legado do treinador de 70 anos, terá a apresentação do livro "A Geração de Ouro do Futebol Português" pelo professor e coautor Hugo Sarmento, assim como de uma conferência de Carlos Queiroz. Estará presente ainda Vítor Bruno, técnico adjunto do FC Porto, que também será homenageado na condição de antigo aluno da Faculdade.