Carta assinada por José Couceiro semeia ainda mais discórdia entre a Liga e a Federação

A guerra entre a Liga e a Federação, causada sobretudo pelo diferendo em matéria regulamentar, continua a escalar, desta feita devido a uma carta assinada por José Couceiro e dirigida a Pedro Proença.No documento, datado de 30 de junho e a que Record teve acesso, o dirigente da FPF questionou o comunicado da Liga redigido a 29 de junho, no qual o organismo lembrava que a Federação se tinha feito representar nas duas reuniões em que o assunto das alterações de regulamentos foi discutido, às quais compareceu, precisamente, José Couceiro.Por essa razão, o vice-presidente da direção da FPF lembrou que, ainda antes da reunião, o departamento jurídico da FPF "teve a preocupação de explicitar" os pontos em que a visão dos dois órgãos não coincidia, frisando esta posição já em reunião. Simultaneamente, Couceiro diz que as propostas da Liga "em momento algum mereceram" a sua "concordância", sublinhando que abandonou a sala no momento da votação.Por fim, o dirigente federativo diz também que os clubes podiam ter sido avisados desta tomada de posição no dia anterior à Assembleia-Geral, "se o presidente da Liga tivesse conseguido marcar presença na reunião da direção da FPF", na véspera da própria AG. Proença, refira-se, estava fora do país aquando da reunião, no dia 28.Ora, todos estes pontos geram discórdia entre os clubes e a própria Federação. Em primeiro lugar, a Liga estranha que nas atas não haja registo da discordância de José Couceiro ou qualquer voto desfavorável neste assunto em concreto.Por outro lado, porque, se já havia uma tomada de posição no dia 28, dia anterior ao referido comunicado da Liga, os clubes sentem que podiam ter recebido a informação mais atempadamente, não tendo de saber da situação no próprio dia da Assembleia Geral.