Cartão do Adepto em dia decisivo: acompanhe em direto a discussão na Assembleia da República

PAN coloca-se ao lado da abolição do cartão do adepto

em representação do PAN, Nelson Silva deixou clara a intenção do partida em abolir o cartão do adepto: "O veredicto é unânime, entre adeptos e clubes a impopularidade desta medida é quase palpável, mais palpável só a falta de consideração do governo por ter promovido uma medida que sabia que ia ser contestada pelos adeptos e dificultar a vida ao clubes que abriam as portas dos seus estádios. Com isto, acompanhamos a abolição ao cartão do adepto mas não baixamos os braços ao racismo e violência no futebol."