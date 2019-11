Carvalhal diz que feito de Jesus "abre mais portas aos treinadores portugueses"

O treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, felicitou este domingo Jorge Jesus pela conquista da Taça Libertadores, ao serviço do Flamengo, considerando que esse êxito "vai abrir mais portas aos treinadores portugueses".

O técnico dos vila-condenses abordou o assunto à margem do rescaldo da vitória da sua equipa, na Taça de Portugal, frente ao Alverca (1-0), apontando que Jorge Jesus é o "Rei das Américas".

"Quero dar-lhe os parabéns pela conquista da Taça Libertadores. É bom para ele, para o Flamengo, para Portugal, mas também para os treinadores nacionais, porque este êxito vai certamente abrir mais portas no mercado".

Carlos Carvalhal vincou que "o treinador português tem muita qualidade", mas reconheceu que é "com estas conquistas internacionais que se valoriza o trabalho dos técnicos nacionais" e são elas que fazem "despertar a cobiça do mercado".

Para isso, o timoneiro do Rio Ave valorizou também o regresso de José Mourinho ao futebol inglês, agora para comandar o Tottenham.

"É uma satisfação vê-lo regressar. Sempre senti quando estive no estrangeiro, e particularmente em Inglaterra, que é assim que se abre portas para os treinadores portugueses. O Mourinho é 'King of Europe' [Rei da Europa], mas temos também o 'Rei de África' que é o Manuel José, e, agora, o 'Rei das Américas' com o Jorge Jesus", partilhou Carvalhal.

O treinador do Rio Ave considerou mesmo que foi "Mourinho a abrir as portas aos treinadores portugueses no futebol mais evoluído", frisando também os trabalhos feitos, nesse sentido, por Fernando Santos e Carlos Queiroz.

"Estarem no ativo e com sucesso faz despertar à escala mundial o interesse pelo treinador português", concluiu Carlos Carvalhal, que teve experiências no futebol inglês, mas também no turco, grego e árabe.