Casillas: o "carinho" pelo FC Porto e o golo de Villa a Portugal a "roçar o fora de jogo"

Iker Casillas não esquece o FC Porto. O antigo guarda-redes, hoje assessor de Florentino Pérez no Real Madrid, recorda com muito carinho o trajeto nos dragões.





"Tenho um carinho especial pelo FC Porto. Deu-me a tranquilidade que procurava. Senti-me um rapaz, tinha de voltar a garantir o respeito e carinho de outro público e país e, sempre que posso, falo maravilhas do Porto, enquanto clube e cidade. Deu-me cinco anos maravilhosos. Desfrutei muito e ganhei títulos. Tive o enfarte mas os médicos ajudaram-me logo. Tenho um vínculo muito carinhoso e estreito com o FC Porto", disse Casillas numa iniciativa da 'Marca'.Enquanto falava do VAR, que considerou uma "boa medida" que "deve melhorar", Casillas foi recordado pelo painel que até podia ter conquistado dois mundiais. No entanto, o ex-internacional frisou que a Espanha até podia ter sido eliminada por Portugal em 2010. "Recordo que o golo de Villa foi a roçar o fora de jogo..."