Caso Fernando Santos vai evoluir

Fernando Santos, técnico que comandou a Seleção Nacional de 2014 a 2022, teve ontem a garantia de que o processo a que responde por alegada evasão fiscal "terá , certamente, desenvolvimentos". Disso mesmo deu conta Helena Borges, diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que foi ouvida na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) na sequência de um requerimento do PS para recolha de informação sobre a utilização indevida de empresas unipessoais para processamento de rendimentos do trabalho.

"Não posso e não devo referir-me a ele [caso Femacosa], mas não está encerrado. Terá, com certeza, desenvolvimentos novos. Nuns casos depende de nós, noutros dependerá de entidades terceiras", declarou, referindo-se aos processos que correm nos tribunais para os quais Fernando Santos recorreu (Tribunal Central Administrativo Sul e Supremo) e não da Segurança Social e/ou do Ministério Público.