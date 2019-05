Casos de treinadores: Penas diferentes à porta

As habilitações dos treinadores têm dado muito que falar esta temporada, com o ‘caso Rúben Amorim’ no topo da lista. Tendo tudo isso em conta – o Casa Pia pode mesmo perder seis pontos pela falta de habilitações do técnico –, Record sabe que a Federação Portuguesa de Futebol está a estudar alterações nas sanções que são aplicadas nestes casos. O que pode mudar não é a lei, pelo que os clubes continuam a ter de apresentar treinadores com o grau exigido. No entanto, as penas é que podem ser alternativas.

Por esta altura, estão a ser discutidas as alterações, sendo que tudo indica que o castigo de jogos à porta fechada e pena de derrota deixam de ser aplicados quando houver infrações deste tipo. Essas sanções alternativas ainda não estão definidas, mas serão aplicadas na próxima época – naturalmente, apenas nas provas organizadas pela FPF – caso sejam definidas a tempo.

Quer isso dizer que, usando o exemplo do Casa Pia, uma eventual mudança não afeta processos que estão em curso e a decisão terá de ser tomada de acordo com os regulamentos atuais.