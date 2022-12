Catarina Furtado e Quaresma em palestra sobre direitos humanos na Cidade do Futebol

Amanhã celebra-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos e, para assinalar a data, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) promoveu, esta sexta-feira, na Cidade do Futebol, uma palestra sobre direitos humanos.A iniciativa juntou a apresentadora Catarina Furtado (embaixadora de Boa Vontade do UNFPA – Fundo das Nações Unidas para a População), o internacional português Ricardo Quaresma e uma centena de alunos da Escola Secundária Luís de Freitas Branco, de Paço de Arcos.Desigualdade de género, xenofobia, racismo, bullying, discriminação com base na orientação sexual e a violência no namoro foram temas abordados na palestra, dinamizada por Catarina Furtado.Já Quaresma, que tem sido rosto de várias iniciativas e campanhas promovidas pela FPF pela igualdade e inclusão no futebol, surpreendeu os jovens estudantes com a sua presença na reta final sessão e distribuiu autógrafos e sorrisos, posando para as fotografias. O avançado de 39 anos, festeve acompanhado pela esposa, Daphne, e pelos filhos Kauana e Ricky.