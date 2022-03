CD surpreendido com absolvição de Pedro Pinho no TAD

A decisão do TAD no "caso Pedro Pinho" causou surpresa no seio do Conselho de Disciplina, sabe Record. A reação do CD resulta do facto da anulação do castigo ao empresário, em resultado dos incidentes verificados no Moreirense-FC Porto, basear-se na afirmação de uma nulidade na decisão daquele órgão por o membro do próprio, que fez a acusação, também ter estado presente na audiência disciplinar.

De acordo com o que o nosso jornal apurou, o CD considera que é manifesto que foi dado total cumprimento à regra do Regulamento segundo a qual o membro do Conselho que é autor da acusação fica impedido de participar na audiência na sua qualidade de conselheiro, que intervém na decisão, podendo intervir apenas na qualidade de autor da acusação, apresentando-a na audiência disciplinar, para que o arguido dela se possa defender. O CD garante que foi o que sucedeu.

Recorde-se que a acusação foi feita por um membro do Conselho de Disciplina nos termos previstos no artigo 234º, 3, alínea c) do Regulamento Disciplinar, depois de a Comissão de Instrutores da Liga ter proposto por duas vezes o arquivamento do processo.