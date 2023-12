Celebração do dia do guarda-redes foi bastante concorrida

Foi um dia especial para os guarda-redes. Na comemoração do 10.º aniversário da Escola João Santos, reuniram-se 140 participantes e 30 treinadores no Polo da Encarnação (ADCEO).O evento, que superou todas as expectativas ao nível da adesão, contou com a participação de vários convidados, entre os quais Roberto Navajas, antigo guarda-redes do Valência e da Real Sociedad e atual coordenador de guarda-redes do México, Paulo Grilo, ex-treinador de guarda-redes do Flamengo, Francisco Lemos, guardião do Atlético e da Seleção Nacional Sub-21, e Bebé, campeão Mundial e Europeu de futsal.Recorde-se que a Escola João Santos leva já 10 anos de treino específico para guarda-redes, com uma metodologia inovadora e apaixonante para que as crianças e jovens possam melhorar a sua performance desportiva e atingir os seus objetivos. Em 2015, foi considerada a melhor a escola de guarda-redes do país em 2015 e ajudou a formar já cinco guardiões profissionais.