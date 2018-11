César Boaventura diz que há novas provas que podem reabrir Apito Dourado

O empresário César Boaventura revela nas redes sociais ter conhecimento que uma equipa de advogados prepara um processo "com testemunhas a assumir que mentiram no tribunal de Gondomar", "bem como novos testemunhos reais com provas evidentes", que será entregue "nas próximas horas" no "tribunal de instrução criminal da Comarca de Lisboa", com vista à reabertura do processo Apito Dourado."Sou a informar,Caros amigos, a título pessoal está preparado por uma equipa de Advogados a ser divulgada em momento oportuno, novos elementos do apito dourado, com testemunhas a assumir que mentiram no tribunal de Gondomar entre outras/os, bem como novos testemunhos reais com provas evidentes.- Clarifico que tudo isto nada tem a ver com clubismo e muito menos tem haver com o SL Benfica, apenas esta medida vem de encontro ao facto de tanto me acusarem e difamarem com inverdade, por parte de pessoas ligadas ao FC Porto.- Após profunda análises dos Advogados, chegaram à conclusão de que era possível a reabertura do processo com estes novos dados/elementos.- O Processo está preparado para dar entrada no tribunal de instrução criminal da Comarca de Lisboa, e será entregue nos próximas horas, para bem do desporto nacional e para que o reinado das difamações, julgamentos públicos e humilhação dos adeptos de futebol Português, termine.Posto isto, em momento oportuno tudo vai ser divulgado."