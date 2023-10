Chaves e Fafe empatam em jogo particular

O Chaves, da Liga Betclic, e o Fafe, da Liga 3, empataram esta sexta-feira (3-3), em jogo particular disputado em Fafe, distrito de Braga.

Num jogo disputado no Estádio Municipal de Fafe, e marcado por 10 ausências no plantel do emblema transmontano, o avançado japonês Reoto Kodama inaugurou o marcador, aos 31 minutos, colocando os visitados em vantagem, que durou apenas 10 minutos, com Benny a repor a igualdade.

Já na etapa complementar, Rúben Ribeiro apontou o segundo tento dos transmontanos, colocando-os na frente do marcador, aos 53 minutos.

A vantagem voltou a durar 10 minutos, com o jovem ponta de lança Didi a empatar a partida, aos 63, e, dois minutos depois, a bisar na partida, golos que permitiu aos visitados regressar à vantagem no marcador (3-2).

Na reta final do amigável, Leandro Sanca ainda foi a tempo de repor a igualdade, carimbando o 3-3, aos 84 minutos.

O Chaves alinhou de início com Rodrigo Moura, Carraça, Bruno Rodrigues, Queirós, Neto (equipa B), Sandro Cruz, Pedro Pinho, João Pedro, Rúben Ribeiro, Benny e Paulo Victor.