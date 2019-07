Chaves empata sem golos em jogo de preparação frente ao Vizela

O Chaves, da 2.ª Liga, empatou este sábado 0-0 com o Vizela, do Campeonato de Portugal, na nona partida de preparação para a nova época que se realizou na localidade transmontana.As duas formações fizeram uma boa primeira parte, com a equipa da casa a criar mais situações, mas a não conseguir fazer o golo no desafio que se realizou no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.No segundo tempo, o jogo não teve a mesma qualidade, devido às muitas mexidas nas equipas, mas o Vizela, orientado por Álvaro Pacheco, esteve mais perto de marcar e obrigou o guarda-redes Ricardo a várias intervenções.No nono teste dos flavienses antes do arranque da época, o técnico José Mota lançou de início o guarda-redes Ricardo, na defesa Viegas, Maras, Diego Galo e José Gomes, o médio Jefferson, Gamboa e Costinha, e os avançados João Paredes, Wagner e André Luís.O conjunto transmontano recebe na quarta-feira, às 10h30, o Gil Vicente, da Liga NOS, para o último encontro de preparação antes do primeiro jogo oficial, que se realiza no dia 3 de agosto, frente ao Nacional, para a 2.ª fase da Taça da Liga, partida que se realiza no Funchal.