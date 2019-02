Cidade do Futebol abriu portas a quem mais precisa

A Federação Portuguesa de Futebol proporcionou um dia diferente a 35 pessoas da comunidade sem abrigo de Lisboa. A Cidade do Futebol teve portas abertas para um convívio que contou com a ajuda da Associação Conversa Amiga, sendo que Fernando Gomes, presidente da FPF, João Vieira Pinto, diretor da FPF, e outros funcionários federativos não quiseram faltar.O dia foi muito mais do que uma simples visita para dar a conhecer a casa das seleções nacionais. É que as 35 pessoas convidadas tiveram a oportunidade de tomar banho, fazer a higiene pessoal, bem como ficar com roupa lavada, equipamentos e casacos para os tempos mais frios. Além disso, houve um jantar no refeitório da FPF, antes de Fernando Gomes oferecer convites para o Portugal-Sérvia, no dia 25 de março, no Estádio da Luz.A iniciativa na Cidade do Futebol não terminaria sem que fosse entregue um troley de viagem, um kit de higiene pessoal, fatos de treino da seleção e ainda uma manta polar a cada uma das 35 pessoas da comunidade sem abrigo de Lisboa.