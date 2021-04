Cidade do Futebol já tem cobertura 5G

A Altice Portugal vai cobrir alguns recintos desportivos e culturais, com grande capacidade para visitantes, de norte a sul do país, anunciou este quinta-feira em comunicado. Entre os recintos envolvidos nesta operação estão o Estádio do Dragão, o Autódromo Internacional do Algarve e o Altice Arena, mas também a Cidade do Futebol, local onde se situa a sede da Federação Portuguesa de Futebol, a Casa dos Atletas e o Canal 11 e alberga ainda muitos estágios da Seleção Nacional, para além de alguns encontros das seleções mais jovens.





"O projeto de cobertura 5G da Altice Portugal vem proporcionar aos visitantes destes recintos, uma cobertura ainda mais rápida e com redes móveis mais robustas, permitindo, em simultâneo, o acesso à internet no telemóvel com a capacidade para um débito agregado de, pelo menos, 10 Gbps", pode ler-se.A Altice Portugal volta a protagonizar um momento de inovação e de vanguarda tecnológica ao cobrir outro dos principais recintos culturais e desportivos do País, o Estádio do Dragão, com tecnologia 5G.Num claro compromisso na promoção das melhores condições tecnológicas de apoio à cultura e ao desporto nacional, o Estádio do Dragão, a norte, junta-se à Altice Arena e à Cidade do Futebol, ambas em Lisboa, e ao Autódromo Internacional do Algarve, a sul, num conjunto incomparável de alguns dos maiores palcos nacionais com cobertura da rede do futuro.