Cinco emblemas falharam controlo salarial exigido pela Liga de Clubes

A Liga de Clubes emitiu esta terça-feira um comunicado sobre a situação financeira dos clubes da 1ª e 2ª Liga, obrigados a fazer prova do cumprimento das suas obrigações salariais, e revelou cinco equipas que têm agora 15 dias para apresentar documentos do cumprimento salarial de setembro a novembro de 2019: Vilafranquense, Cova da Piedade, Académica e Varzim não apresentaram a documentação exigida, enquanto o Belenenses SAD apresentou-a incompleta.O incumprimento da apresentação dos documentos, no prazo fixado, será motivo de instauração de processos disciplinares cuja sanção prevista é a perda de pontos."A Liga Portugal informa que demonstraram o rigoroso cumprimento das suas obrigações salariais, na data limite de 15 dezembro (prorrogado para o dia útil seguinte), um total de 29 Sociedades Desportivas, a saber:Boavista FC, CD Tondela, CD Aves, FC Famalicão, FC P. Ferreira, FC Porto, Gil Vicente FC, Marítimo M., Moreirense FC, Portimonense, Rio Ave FC, Santa Clara, SL Benfica, SC Braga, Sporting CP, Vitória FC, Vitória SC, Ac. Viseu, Casa Pia AC, CD Mafra, CD Feirense, CD Nacional, Estoril Praia, FC Penafiel, GD Chaves, Leixões SC, SC Covilhã, SC Farense e UD Oliveirense.Em cumprimento do previsto no art.º 78 - A. º do Regulamento de Competições da Liga Portugal, foram hoje notificadas cinco Sociedades Desportivas para em 15 dias fazerem demonstração do cumprimento salarial dos meses de setembro a novembro de 2019.Não apresentaram a documentação a que estavam obrigados o Vilafranquense, o CD C. Piedade, a A. Académica e o Varzim SC. Apresentou de forma incompleta o Belenenses SAD.Caso as referidas Sociedades Desportivas não procedam à regularização no prazo fixado, serão instaurados processos disciplinares cuja sanção prevista é a perda de pontos."