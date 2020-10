Claques dos três grandes apoiam movimento 'Sem Adeptos não há Futebol'

As claques Diabos Vermelhos (Benfica), Super Dragões (FC Porto) e Juventude Leonina (Sporting) associaram-se ao movimento 'Sem Adeptos não Há Futebol', cujo objetivo principal passa pelo regresso imediato dos adeptos aos estádios. Além das próprias claques dos três grandes, os líderes Nuno Mendes (Juventude Leonina), Sérgio Caetano (Diabos Vermelhos) e Fernando Madureira (Super Dragões) também subscreveram individualmente o manifesto deste movimento, que conta já com mais de uma centena de subscritores.



"As claques fazem parte do espetáculo e têm de ser tratadas como tal. Os seus membros são também adeptos de futebol. Queremos rapidamente público nos estádios, e não apenas nos jogos da nossa seleção. As conversas que o movimento tem tido com entidades responsáveis apontam para que os estádios possam ocupar 20% a 30% da lotação. Estamos a bater-nos por isso", revela Paulo Lopo, um dos promotores do Movimento.



Recorde-se que o manifesto do movimento, disponível nas redes sociais (Twitter e Facebook), já foi subscrito por por todos os clubes da 2.ª Liga e por várias personalidades do mundo do futebol, como Jorge Jesus ou Sérgio Conceição.