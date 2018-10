Club Sintra Football promoveu inclusão de idosos

Dentro do seu projeto "A Jogar e a Ajudar", o Club Sintra Footbal, em parceria com a Junta de Freguesia de Queluz-Belas, organizaram um Lanche Dançante destinado à população sénior. O evento realizou-se esta quarta-feira, na Vila Libânia, em Queluz, ao início da tarde.

Esta iniciativa, que está inserida nas comemorações do Mês do Idoso, contou com transporte e refeição gratuitos. A Junta de Freguesia responsabilizou-se pela organização dos transportes, que estiveram disponíveis nas zonas do Casal da Barota, Campinas e Belas. O espaço e refeição foram disponibilizados pelo Sintra e contou ainda com a ajuda de alguns dos seus dirigentes, atletas e simpatizantes para servir o almoço. Também toda a animação do evento esteve a seu cargo.

O objectivo passou por proporcionar uma tarde de convívio, ajudando a chutar para canto a solidão e promover a inclusão da comunidade sénior da Freguesia.