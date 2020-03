Clube algarvio deixa mensagem original no combate ao coronavírus

O Futebol Clube de Ferreiras, que milita na 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve, associou-se ao combate à pandemia do coronavírus, colocando nas redes sociais uma imagem do Estádio da Nora com a frase "Fica em casa" desenhada com bolas.





"Agora o jogo é fora das quatro linhas e todos fazemos parte dele", assinala o clube, na mensagem difundida. Os responsáveis do Ferreiras aconselham ainda os seus atletas a manterem-se em casa mas ativos, praticando desporto, na medida das condições disponíveis.O clube tem todas as atividades suspensas e encerrou a secretaria e o posto médico (os únicos espaços que estavam em funcionamento) depois da declaração do estado de emergência.