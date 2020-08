Clube dos distritais entra na corrida por Cavani: oferece-lhe "bar aberto" e refeições grátis

Edinson Cavani é um dos jogadores mais disputados neste mercado de verão, com o Benfica a ocupar os lugares da frente na corrida pela contratação do avançado uruguaio. Mas a Associação Recreativa de Meirinhas, um clube dos distritais de Leiria, resolveu entrar na luta pelo jogador e até emitiu um 'comunicado'.





"A AR Meirinhas vem, por este meio, informar que se juntou ao grupo de clubes interessados em garantir o atleta Edi Cavani! Não podendo oferecer os milhões do SL Benfica, prometemos bar aberto ao matador uruguaio no nosso bar e ainda refeições no nosso patrocinador, Restaurante Paris. Informamos ainda que as negociações estão a cargo do nosso presidente, Paulo Pereira", pode ler-se num bem humorado post colocado no Facebook do clube.