Clubes aprovam distribuição de fundo de 850 mil euros por parte da Liga

Os clubes da 1.ª e 2ª Liga reuniram-se, esta terça-feira, na sede da Liga Portugal, tendo sido aprovados todos os pontos que estavam e discussão na Assembleia Geral.





Para começar, as sociedades desportivas aprovaram o resultado operacional apresentado pela Liga, no valor de 1.158.000€. Este foi o sexto ano consecutivo com resultado operacional positivo.Para além disso, as SADs aprovaram ainda a distribuição de um fundo de 850 mil euros com o objetivo de ajudar a minorar as despesas que os clubes tiveram face à Covid-19.Marítimo, Nacional, Mafra e Sp. Covilhã foram os únicos clubes que não se fizeram representar.