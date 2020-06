Clubes da AF Porto aprovam elevação de Lourenço Pinto a presidente honorário

Os clubes da Associação de Futebol do Porto estiveram ontem reunidos em Assembleia Geral e, entre outros temas de relevo para a atual realidade, aprovaram, por unanimidade, a elevação de Lourenço Pinto ao estatuto de presidente honorário.





O antigo líder do organismo e atual presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto foi aclamado por todos os emblemas presentes, que reconheceram o trabalho realizado.Noutro âmbito, refira-se que os clubes aprovaram também o orçamento para a temporada 2020/21, bem como a subida a sócios de mérito de Antonio Quelhas, presidente do Modicus, de Adelino coelho, vice-presidente do CA da AF Porto, de Vasco Carvalho, presidente do SC Senhora da Hora, de Manuel Gomes, presidente da AD Grijó, e de Fernando Santos, presidente da AA de Leça.Na mesma reunião, a direção da AF Porto deixou ainda a promessa de que iria apoiar financeiramente os clubes, de forma a possibilitar a retoma de todos, encontrando-se apenas a aguardar as diretrizes da DGS e do governo.