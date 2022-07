Clubes da Liga e Fundação do Futebol unidos em campanha para prevenção dos incêndios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nos últimos dias o território nacional tem sido afetado por inúmeros incêndios e os 34 clubes da Liga Portugal juntam-se à Fundação do Futebol (também ligada ao organismo que gere o futebol profissional em Portugal) numa campanha de sensibilização da população "para a prevenção dos incêndios, apelando aos comportamentos responsáveis", explica a Liga em comunicado.





"A campanha Joga à Defesa pretende alertar a população em geral para os comportamentos de risco:- Não cozinhes na natureza.- Não faças queimadas.- Não despejes lixo fora dos locais adequados.- Não fumes na floresta.- Cuidado com o fogo de artifício, segue as regras e recomendações.- Faz a gestão da vegetação, limpa o teu "quintal" e planta uma árvore.- Segue sempre as recomendações das autoridades.

Porque em época de incêndios a melhor tática será sempre a prevenção!

Se vires algum incêndio liga imediatamente para o 112, se estiveres demasiado perto evita a exposição ao fumo, tapa a boca e o nariz com um pano húmido e alerta as autoridades se vires alguém com um comportamento suspeito.

Deixa os atos heroicos para os heróis e não prejudiques a ação dos Bombeiros a tentar ajudar!

Todos temos um papel fundamental! Faz o teu!"